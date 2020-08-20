قرر رجل الأعمال الروسى جريشكين عام 2013 تجاهل سفينته "روسوس" الروسية، الحاملة علم مولدوفا في ميناء بيروت، لعدم قدرته على دفع مصاريفها، تاركًا على متنها عددًا من أفراد الطاقم دون دفع رواتبهم، ليبقوا محتجزين لعام، قبل أن يتمكنوا من الخروج وتبقى السفينة لسنين حتى حادثة الانفجار المفجعة لـ2750 طن من نترات الأمونيوم الخطيرة، ولكن هذه ليست حالة فريدة إذ أن موانئ العالم مليئة بالسفن التي تخلى عنها مالكوها، لأزمات مادية تاركين الطواقم محتجزين دون رواتب ولا طعام.

ويقول بوريس بوريشكوف قبطان "روسوس"، لصحيفة الجارديان البريطانية عن مدة احتجازه علي ظهر السفينة في بيروت، إنها كانت أسوأ من السجن في نظره، مضيفًا إنه لولا أحد موظفي الميناء الذي كان يجلب لهم الطعام والماء، لماتوا من العطش.

وبحسب هيئة الملاحة الدولية، تعرضت 438 سفينة على الأقل تحوي نحو 5000 بحارًا للهجران من قبل الملاك، دون دفع رواتب البحارة أو إعادتهم للبر، وذلك في الفترة بين عامي 2004 و2020، مع العلم بأن ذلك أقل تقدير، لأن هناك العديد من السفن المهجورة التى لم يتم تسجيلها في الإحصائية.

ومن جهته أوضح محمد الرشيدي، منسق جمعية الشبكة الدولية لعمال النقل الدوليين في الشرق الأوسط، أنه في الوقت الحالي يوجد بحارة عالقين على متن 15 سفينة مهجورة في موانئ لبنان واليمن والسودان والكويت والإمارات والسعودية وغيرهم.

وقالت منظمة عمال النقل العالميون، إن عدد السفن المهجورة حول العالم في العام الحالي يبلغ 31 سفينة على متنها 470 بحارًا لم يتقاضوا رواتبهم ويعيشون ظروف صعبة دون رؤية البر لأشهر.

ومن بين السفن العالقة سفينة "نيجدالييف"، المملوكة لشركة تركية والتي بقيت عالقة منذ شهور في ميناء بيروت، وبالكاد نجا طاقمها من التفجير، إذ يقول سامغ ناغييف قبطان السفينة، إنه أغمض عينيه بسماعه للإنفجار وظن أنه الموت إلا أنه نجا في النهاية متمنيا انتهاء مشكلة طاقمه مع الشركة والعودة لبناته في أذربايجان.

وعلى غرار روسوس توجد قنبلة موقوتة أخرى على هيئة سفينة شحن للغاز الطبيعي إسبانية، ذات حمولة عالية، في ميناء مانيلا الفلبيني، بينما هجرتها الشركة المالكة وتركت البحارة يلاقون مصيرهم على متنها، إلا أن تدخل شبكة عمال النقل ساعد في إعادة الطاقم للبر بعد التواصل مع السلطات الفلبينية.

وأضاف الرشيدى إنه بالإمكان التواصل مع الدولة التي تتبعها السفينة، وإذا كانت قوانينها تسمح يتم بيع السفينة وتسديد أجور البحارة العالقين من ثمنها، وهي العملية التي ساعدت الجمعية على استرداد أكثر من 4 مليون دولار من رواتب البحارة حول العالم.

وما يصعب استرداد حقوق البحارة هو قدرة الملاك على اتباع سفنهم لدول لا تهتم بحقوق البحارة كما هو الحال مع دولة مالدوفا التي يقدم الكثير من ملاك السفن على رفع علمها على سفنهم.