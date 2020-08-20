صحة أسوان: حالة «طفل المخبز» تؤكد اهتمام الدولة بكل شخص على أرضها

قال الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة في محافظة أسوان، إن حالة محمد، الطفل المعتدى عليه في أحد مخابز المحافظة، تؤكد اهتمام الدولة بكل طفل وشخص موجود على أرضها في أي مكان.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن محمد تعرض لحادث أليم على يد عامل زميل له في أحد مخابز المحافظة.

وأشار إلى أن الطفل يأخذ الرعاية الكاملة منذ دخوله المستشفى، لكنه كان يحتاج لمستشفى أكثر تخصصًا، لافتًا إلى تكليف الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بنقله إلى مستشفى الشيخ زايد.

وأوضح أن الطفل نُقل إلى المستشفى على متن طائرة بعد فشل نقله داخل سيارة الإسعاف، وذلك بقرار من وزيرة الصحة والمحافظ، مشيرًا إلى اصطحاب طبيب مختص له إلى المستشفى.

وذكر أنه انتقل في وقت قياسي، بعد تجهيز الطائرة في وقت قليل، مؤكدًا تناول محمد للعلاج اللازم لحالته، حتى يعود لحياته الطبيعية مرة أخرى.

وألقى عامل في مركز أمبو بمحافظة أسوان، بطفل يبلغ من العمر 15 عامًا داخل إناء «طحن العجين» الخاص بخبز الدقيق وتركه وذهب مع صيحاته، ليسمعه أصحاب المنازل المجاورة للفرن، وينقذوه ويذهبوا به إلى المستشفى