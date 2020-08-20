المستشار الطبي لمجلس الوزراء: صور الطفلة أمنية «ضحية التعذيب بالجيزة» تقشعر لها الأبدان

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، إن الحكومة مولية اهتمام كبير، في توجيهات يومية للجنة الاستغاثات الطبية، لمتابعة كل حالات الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى رصد استغاثة الطفلة أمنية «ضحية التعذيب في الجيزة».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الصور المتداولة للطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي تقشعر لها الأبدان، لافتًا إلى التواصل الفوري مع مصدر الاستغاثة.

وتابع: «لجنة الاستغاثة بالوزراء أفادت بوجود الطفلة مع أهلها في مدينة طنطا، لذا سارع فريق التدخل السريع بالتواصل مع مدير مستشفيات جامعة طنطا، الذي رحب باستقبال الحالة، مضيفًا أنه استقبل الطفلة بنفسه داخل مكتبه، وسجل محضرًا لها».

وذكر أنه تم استدعاء أطباء من مختلف التخصصات الطبية لتوقيع الكشف الطبي وكتابة التقرير المفصل للحالة، منوهًا بأن التقرير أفاد بأن الطفلة تعاني من كدمات متفرقة في الوجه والجسم، وقطع في الأذن اليمنى، وحروق مهملة من الدرجة الثانية في الوجه والرقبة والرأس والصدر والذراعين، وحروق حديثة في منطقة العانة وأسفل البطن.

وأوضح أنه تم حجز الطفلة في قسم الحروق، مستطردًا: «تواصلت بنفسي مع رئيس جامعة طنطا بناء على توجيهات رئيس الوزراء، لعلاج الطفلة على نفقة الدولة»، مشيدًا بالتعاون بين لجنة الاستغاثات بالوزراء ولجنة التدخل السريع في وزارة التضامن.

واستجوب فريق من النيابة العامة، برئاسة عمرو عبد الحكيم وكيل نيابة أول طنطا، الطفلة أمينة إبراهيم فتحي، ضحية التعذيب المحجوزة حاليًا داخل قسم الحروق بمستشفى الطوارئ بجامعة طنطا، وذلك بعد تحسن حالتها اليوم، حيث قال باسم حسن إبراهيم أحد أفراد الأسرة ضحية تعذيب أسرة محافظة الجيزة، والمقيم معها بمستشفى جامعة طنطا، إن الطفلة كانت تعيش مع والدتها بعد انفصال والدها عنهم، وفوجئوا بعد طلب لقاء الطفلة من الأب بتعرضها لتعذيب وإصابات وحروف بالغة من الأسرة التي كانت تخدم في بيوتهم بدون علم والدها.