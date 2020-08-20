أحمد كريمة عن وفاة شخص ساجدا في الشارع: الخاتمة بالعمل وليس بالطريقة ومكان الدفن

ناشد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، المواطنين، عدم المغالاة في الحديث عن واقعة وفاة شخص ساجدًا في الشارع.

وفي مداخلة هاتفية لفضائية المحور، مساء اليوم الثلاثاء، قال كريمة: «هذه الأمور بيد الله ولا يجب الحديث عنها بكثرة»، لافتًا إلى أنه من الممكن أن نستبشر خيرًا بالوفاة أثناء السجود.

وتابع: «هناك العديد من الأنبياء والقديسين ماتوا في منازلهم، فلا يجب الحديث عن أمور الوفاة إلا بحذر»، مؤكدًا أن بعض الأشخاص تأخذهم العاطفة الجياشة ويصدرون أحكامًا، وهذا يعد شركًا ومنازعة لله في اختصاصه.

وذكر أن الخاتمة بالعمل، وليس بالطريقة والمكان الذي توفي فيه، مشددًا أن العقيدة الإسلامية واضحة في عدم إصدار الأحكام.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشخص توفي ساجدًا في منطقة مسطرد بالقليوبية، وظهر في الفيديو رجل أمن يحاول الوصول إلى بياناته.