قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه أغلق مركزًا للدروس الخصوصية ببلبيس، أول أمس الثلاثاء، تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء بغلق مراكز الدروس الخصوصية والحفاظ على الإجراءات الاحترازية، معقبًا: «كمية الطلاب في غرفة صغيرة تفوق الخيال»، بحسب تعبيره.

وأعرب «غراب» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، عن اندهاشه من إرسال ولي الأمر لابنه لمثل هذه المراكز، متابعًا أن «الصورة كانت مرعبة»، حسب وصفه.

وأشار إلى أن المحافظة تتابع 760 مركزًا للدروس الخصوصية متابعة شديدة، منوهًا أن المحافظة تتخذ إجراء قانونيًا صارمًا بحق المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ولفت محافظ الشرقية، إلى أهمية تعاون ولي الأمر معه، مستطردًا: «أولياء الأمور يناشدونا احمونا من أباطرة الدروس الخصوصية ويرسلون أبناءهم إليها».

وذكر أن هناك حراكًا تجاه عودة مجموعات التقوية داخل المدارس، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ القرار بعد صدوره من مجلس الوزراء، والذي يشمل دراسة كثافة الفصل، والتباعد الاجتماعي، وسعر الحصة، وعدم تركها لعملية التجارة.

وأوضح أنه أقال رئيس وحدة محلية من منصبه؛ بسبب عزاء، موضحًا: «رئيس الوحدة لم يتخذ إجراء بالرغم من تلقي إخطار من الأهالي بإقامة صوان عزاء، وهو نوع من الإهمال يستوجب العزل والإحالة للتحقيق».