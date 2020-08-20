تسريب يكشف تورط النخبة السياسية في المكسيك بقضايا فساد

في فصل آخر لتنامي فضيحة الفساد التي تهز النخبة السياسية في المكسيك، تم توجيه اتهامات لثلاثة رؤساء سابقين وأكثر من 10 وزراء سابقين ومشرعين بتلقي رشاوى، وفقا لوثيقة تتعلق بشاهد رئيسي في القضية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، أنه وفقا لنسخة مسربة لشهادة إيميليو لوزويا الرئيس السابق لشركة بتروليوس ميكسكانوس العملاقة للنفط، واطلعت عليها وسائل إعلامية عديدة، فإن الرؤساء السابقين بينا نييتو وفيليبي كالديرون وكارلوس ساليناس دي جورتاري كانوا من بين 17 سياسيا مكسيكيا وصحفيا قد تم تحديد أسمائهم من قبل لوزويا، في شهادته المزعومة أمام الادعاء المكسيكي.



وعلى الرغم من أن مكتب المدعي العام لم يؤكد صحة الوثيقة، المؤرخة بتاريخ 11 أغسطس، إلا أنه فتح تحقيقا في كيفية تسريبها للصحفيين يوم الأربعاء، بما في ذلك التحقيق مع أولئك الذين اطلعوا على الشهادة.



ولجأ ما لا يقل عن خمسة من 17 شخصًا مذكورين في الوثيقة إلى تويتر لنفي هذه الاتهامات.



ويتعاون لوزويا، الذي كان يتولى إدارة "بيميكس" في الفترة بين أواخر عام 2012 إلى مطلع عام 2016، وكان ضمن الدائرة الداخلية لبينا نييتو مع الادعاء بعدما تم تسليمه من إسبانيا الشهر الماضي ليواجه تهما بالفساد.



وأصبحت القضية أوسع تحقيق بالفساد في تاريخ المكسيك الحديث، وقد يعزز ذلك حزب الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الذي تعتمد حملته الانتخابية على برنامج لمكافحة الفساد قبيل الانتخابات التشريعية وانتخابات الولايات العام المقبل.



وقال لوبيز أوبرادور اليوم الخميس، إن الوثيقة تبدو أصلية دون الخوض في تفاصيل.