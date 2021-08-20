الناتو: أمريكا تريد إنهاء عمليات الإجلاء في مطار كابول بحلول نهاية الشهر الجاري

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تريد إنهاء عملية الإجلاء في مطار كابول في غضون أقل من أسبوعين، أي في 31 أغسطس الجاري.

ومع ذلك، قال ستولتنبرج بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو (فيديو كونفرنس)، مع وزراء خارجية الحلف إن "العديد من الحلفاء أثاروا خلال نقاش اليوم أنهم بحاجة إلى تمديد المدة ليتمكنوا من إجلاء المزيد من الأشخاص".

ويعتقد أنه من غير المحتمل أن يتم الحفاظ على تشغيل مطار كابول بدون الولايات المتحدة التي لديها نحو 5200 جندي لحماية عملية مساعدة الفارين من البلاد بعد تولي حركة طالبان السلطة.