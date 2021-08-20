تعادل إيجابي بين إنبي والطلائع في الدوري

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تعادل فريق طلائع الجيش مع نظيره إنبي بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 32 للدوري الممتاز.

وسجل إنبي الهدف الأول عن طريق زياد كمال في الدقيقة 5 من زمن الشوط الأول، وعادل طلائع الجيش النتيجة عن طريق مصطفى جمال في الدقيقة 22 من ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 23 كاد مصطفى جمال أن يسجل الهدف الثاني ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ على مصطفى جمال.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي للنقطة 43 في المركز السادس، فيما تواجد طلائع الجيش بالمركز الثامن برصيد 40 نقطة بجدول ترتيب الدوري العام.