 التحقيق مع مغنية البوب بريتني سبيرز بتهمة ارتكاب جنحة ضرب - بوابة الشروق
الجمعة 20 أغسطس 2021 5:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من سيحسم بطولة الدوري الممتاز هذا المواسم؟
النتـائـج تصويت

التحقيق مع مغنية البوب بريتني سبيرز بتهمة ارتكاب جنحة ضرب

بريتني سبيرز
بريتني سبيرز
لوس أنجلوس (د ب أ/ت ك أ)
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 5:45 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 5:45 م
بدأت الشرطة في مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحقيقًا مع مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز في جنحة ضرب بعد أن أبلغت إحدى العاملات في منزلها أن مغنية البوب ​​ضربتها أثناء نقاش.

وقال الكابتن إريك بوشو، قائد شرطة مقاطعة فينتورا، إن الحادث وقع يوم الإثنين حيث اتصلت العاملة بالشرطة في أعقاب الواقعة وقدمت بلاغا.

ورفض بوشو أن يوضح على وجه التحديد كيفية احتكاك سبيرز بالعاملة جسديا، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز.

وتابع بوشو أن العاملة لم يظهر عليها أي علامات مرئية على حدوث إصابة وسيجري إرسال التحقيق الى المدعي العام للمقاطعة لاتخاذ القرار.

ولم يستجب ممثلون عن سبيرز على الفور على طلب الصحيفة للتعليق على الاتهام.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك