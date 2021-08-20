التحقيق مع مغنية البوب بريتني سبيرز بتهمة ارتكاب جنحة ضرب

بدأت الشرطة في مقاطعة فينتورا بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحقيقًا مع مغنية البوب الأمريكية بريتني سبيرز في جنحة ضرب بعد أن أبلغت إحدى العاملات في منزلها أن مغنية البوب ​​ضربتها أثناء نقاش.



وقال الكابتن إريك بوشو، قائد شرطة مقاطعة فينتورا، إن الحادث وقع يوم الإثنين حيث اتصلت العاملة بالشرطة في أعقاب الواقعة وقدمت بلاغا.



ورفض بوشو أن يوضح على وجه التحديد كيفية احتكاك سبيرز بالعاملة جسديا، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز.



وتابع بوشو أن العاملة لم يظهر عليها أي علامات مرئية على حدوث إصابة وسيجري إرسال التحقيق الى المدعي العام للمقاطعة لاتخاذ القرار.



ولم يستجب ممثلون عن سبيرز على الفور على طلب الصحيفة للتعليق على الاتهام.