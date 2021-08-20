 مالي: مقتل 11 جنديا في هجوم على قافلة للجيش - بوابة الشروق
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مالي: مقتل 11 جنديا في هجوم على قافلة للجيش

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 10:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 10:30 ص

 لقى ما لا يقل عن 11 جنديا حتفهم في هجوم على قافلة للجيش في دولة مالي الواقعة في غرب أفريقيا اليوم الخميس.

وقال الجيش إن المركبات العسكرية تعرضت في البداية لإنفجار عبوة ناسفة ثم أطلق مجهولون النيران عليها.

وأضاف أن عشرة جنود آخرين أصيبوا. ووقع الحادث بالقرب من بلدة دوينتزا وسط البلاد.
ولم يتضح في البداية الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وينشط العديد من الجماعات المسلحة في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل ،وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر، وأعلن بعضها المبايعة لتنظيمي الدولة الإسلامية أو القاعدة الإرهابيين.


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