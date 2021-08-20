الأهلي يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

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تأهل الفريق الأول لتنس الطاولة رجال بالنادي الأهلي للدور نصف النهائي بالبطولة العربية المقامة في الأردن.

ووصل الأهلي لنصف النهائي بعد الفوز على فريق السليمانية العراقي بنتيجة 3 / 0 في ربع النهائي.

واستطاع اللاعب " سيد لاشين " الفوز في أولى المباريات بنتيجة 3 / 1 ، حيث جاءت الأشواط " 11/9 - 11/9 - 11/6 "

بينما استطاع اللاعب " عمر عصر " الفوز في ثاني مباراة بنتيجة 3 / 0 ، حيث جاءت الأشواط" 11/8 - 11/4 - 11/6 "

بينما حقق اللاعب " محمد البيلي " الفوز في المباراة الاخيرة بنتيجة 3 / 0 ، حيث جاءت الأشواط" 11/7 - 11/9 - 11/6 "

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة غدًا السبت على أن يخوض مواجهة نصف النهائي بعد غد الأحد، مع الفائز من فريقي سار البحريني والجيش الرياضي القطري.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0 على حساب البيشمركة العراقيوالأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادلشومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.