اليابان ووكالة الطاقة الذرية يتفقان على خطة مراجعة السلامة في تصريف المياه المعالجة

اتفقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية واليابان، اليوم الخميس، على بدء تنفيذ خطة مراجعة السلامة في الموقع لتصريف المياه المعالجة من مفاعل فوكوشيما دايتشي في سبتمبر المقبل.

وذكرت الوكالة الدولية، في بيان اليوم، أن وفدًا من الوكالة سيسافر إلى اليابان لحضور اجتماعات لمناقشة الخطط والأنشطة الخاصة بتصريف المياه على النحو المتفق عليه اليوم خلال اجتماع للمدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشي كاجياما.

وأشار البيان إلى أن اليابان أعلنت في أبريل الماضي خطتها لتصريف المياه المعالجة في البحر في غضون عامين تقريبًا، وبعد وقت قصير من هذا الإعلان طلبت اليابان مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد قبلت الوكالة تقديم المساعدة.

وذكر البيان أن زيارة وفد الوكالة ستكون الأولى في إطار سلسلة من البعثات على مدى السنوات المقبلة حتى يتم الوفاء بالتزام الوكالة بدعم اليابان قبل وأثناء وبعد التخلص من المياه المعالجة ومن المتوقع أن تستمر العملية برمتها لعقود.

ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي قوله إن زيارة الوزير الياباني اليوم تمثل خطوة مهمة في إطار استعدادات الوكالة لدعم اليابان في تصريف المياه المعالجة.