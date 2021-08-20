16 مركز شباب جديد تخدم المناطق الأشد احتياجا بالإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس إنه تم إشهار 16 مركزا شباب جديدا على مستوى أحياء المحافظة في المناطق الأشد احتياجا، تلبية لمطالب الأهالي في تلك المناطق.

وأكد الشريف على دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وتضافر جهود جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، لتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لقطاع الشباب والرياضة؛ لافتًا إلى اهتمام المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بإنشاء العديد من مراكز الشباب الجديدة، وإحلال وتجديد المراكز القديمة، وإنشاء ملاعب وصالات ألعاب رياضية، تخدم ابناء المحافظة، وتسهم في تنمية القدرات الرياضية والثقافية للشباب والنشء على مستوى جميع الأحياء، لإخراج طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.

ومن جانبها؛ أوضحت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هناك 12 مركز شباب جديدة تخدم منطقة العامرية وهي (مركز شباب بقرية البصرة، و مركز شباب بقرية الوفاء، ومركز شباب بقرية بغداد، ومركز شباب بقرية سيدنا اسحاق، ومركز شباب بمنطقة الرابعة، ومركز شباب بقرية سيدنا هارون بقرية 7، ومركز شباب بقرية سند، ومركز شباب بقرية المسيري، و مركز شباب بقرية اليمن، ومركز شباب بقرية مصطفى كامل، مركز شباب بورسعيد، ومركز شباب الحرية بمريوط)، مضيفة ان هناك 3 مراكز شباب تخدم حي منتزه أول وهي ( مركز شباب مساكن العبور، ومركز شباب تقسيم الفضالي، و مركز شباب خورشيد) بالإضافة إلى مركز شباب آخر في العجمي بمنطقة وادى القمر.