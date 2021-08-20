الحنفي يدير مباراة الزمالك وسيراميكا في الدوري

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أعلن اتحاد الكرة، عن الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا، والمقرر لها مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 32 من مسابقة الدوري.

ويتصدر نادي الزمالك مسابقة الدوري وفي رصيده 73 نقطة، ويبعد عن الأهلي بفارق 4 نقاط.

ويتواجد المصري البورسعيدي بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري وبرصيده 49 نقطة.

ويأتي الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا، على النحو التالي....

محمد الحنفي (حكم ساحة)، محمد عبدالمجيد (حكم مساعد)، عمر الحنفي (حكم مساعد)، أشرف مسعد (حكم رابع)، طارق مجدي (حكم الفيديو)، محمد يوسف (حكم الفيديو المساعد).