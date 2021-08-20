أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم: تعييني جاء لتاريخي المهني وحُسن أخلاقي

قال رضا عبد السلام أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الهمم، إن اختياره لهذا المنصب جاء لتاريخه المهني والوظيفي وحُسن الأخلاق المعروفة عنه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، أن النظرة لذوي الإعاقة كان بها شيء من التقليل وعدم إتاحة الفرصة، مؤكدًا أنه استطاع التغلب على العقبات وصولًا إلى التعلم بشكل "محترم"، وبدء العمل الإذاعي.

وأوضح أنه واجه الكثير من العقبات خلال مسيرته العملية لكنّه تمكن من اجتيازها، حتى بلغ مرتبة كبير المذيعين، ثم تكلَّل الأمر ليكون رئيسًا لإذاعة القرآن الكريم.

وأشار إلى أن 80% من بث الإذاعة يعتمد على تلاوة القرآن الكريم بجميع أنواع القراءات سواء المُرتلة أو المجودة أو المفسرة، بعدها يوجد جناحان أحدهما متعلق بالأصالة والتراث والانتقاء منهما بما يناسب العصر، وجناح المعاصرة عبر التصدي لمشكلات المجتمع ومحاولة إيجاد خلفية إيمانية لها.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام قد أكّدت - الأربعاء - أن قرار حسين زين رئيس الهيئة، بتولي رضا عبدالسلام رئاسة إذاعة القرآن الكريم يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، واهتمامه بذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، ودعم حقهم في الترقي للمناصب القيادية.

وأوضحت أن القرار جاء أيضا لمعيار الكفاءة والقدرة على إدارة مؤسسة بحجم إذاعة القرآن الكريم، حيث يشغل رضا عبدالسلام منصب كبير مذيعي القرآن الكريم وعمل في الإذاعة لمدة 30 عاما قدّم خلالها العديد من البرامج الإذاعية.