قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتائج الثانوية العامة هذا العام بقدر ما كونها عادت لمعدلاتها المنطقية التي غابت لفترات طويلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على شاشو "النهار"، مساء الجمعة: "صديق عزيز ليا حكى لي أنه التحق بكلية الصيدلة بمجموع 66.8%.. هذا معناه أن طرق التقييم مسبقًا لم تكن تشهد 99% و98%".



وأوضح أن المعدلات التي كانت سائدة، ليست ذنبًا للطالب بقدر ما كان ذنب الامتحان الذي لم يقس قدرات الطالب بشكل مختلف سواء الطالب الممتاز أو المتوسط، لافتًا إلى نظام الامتحانات الحالي تدرّب عليه طلاب الثانوية العامة على مدار ثلاث سنوات.



وأشار إلى أن النظام الحالي أفرز تقييمًا حقيقيًّا لمستوى الطالب، وأنه ليس من الضروري أن الطالب الذي يحصل على 99% يكون ممتازًا، لأنه قد يتعثّر في الدراسة الجامعية، كما أن الطالب الذي يحصل على على 75% ليس بالضرورة أن يكون طالبًا ضعيفًا أو متوسطًا.