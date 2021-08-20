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الكرملين: بوتين سيلتقي العاهل الأردني الاثنين المقبل في روسيا

الملك عبدالله وبوتين
الملك عبدالله وبوتين
أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 7:31 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 7:31 م

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجري يوم الاثنين المقبل لقاء في روسيا مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وقال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، في تصريح اليوم الجمعة، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المخطط أن يزور العاهل الأردني روسيا الأسبوع المقبل: "نعم، وسيتم عقد لقاء عمل مع الرئيس بوتين يوم الاثنين المقبل".

يشار إلى أن آخر لقاء بين بوتين والملك عبد الله الثاني كان في أكتوبر 2019 بمدينة سوتشي الروسية، وفي 11 يوليو 2020 أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه، حسب الكرملين، توحيد الجهود لمكافحة جائحة فيروس كورونا وملفي سوريا وليبيا.

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