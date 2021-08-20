«فيسبوك» تتخذ إجراءات لحماية مستخدميها في أفغانستان من «طالبان»

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أعلنت شركة "فيسبوك" عن اتخاذها بعض الإجراءات لحماية مستخدمي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وقامت الشركة بتعطيل البحث ومشاهدة قوائم "الأصدقاء" للصفحات التابعة للمستخدمين الذين تعتقد "فيسبوك" أنهم في أفغانستان.

وقدمت الشركة أيضا أداة خاصة للمستخدمين من أفغانستان لإغلاق صفحاتهم بـ "ضغطة زر" واحد، ليكون من المستحيل مشاهدة منشوراتهم أو صورهم، حسبما أكد مدير قسم السياسة الأمنية لـ"فيسبوك" ناثانييل غليخر.

وقررت "فيسبوك" اتخاذ تلك الإجراءات بسبب مخاوفها على سلامة المستخدمين في أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.