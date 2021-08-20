كشف أسامة جلال، لاعب بيراميدز، عن حلمه بعد خوض أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي.

وقال أسامة جلال في تصريحات للموقع الرسمي: «اللعب في صفوف المنتخب الأول هو حلمي الذي أتمنى أن يتحقق بعد تقديم بطولة جيدة في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي».

وأضاف: «وأتمنى أن يقع علي اختيار المدير الفني حسام البدري، والهدف الرئيسي هو إنهاء الموسم بأربعة انتصارات متتالية مع بيراميدز».

وعن مباراة أسوان في الدوري .. قال: «سعيد بالفوز الذي حققناه ونسعى لإنهاء الدوري في المركز الثالث، وإنهاء سلسلة التعادلات والنتائج الغير جيدة والتي لا تليق بالنادي في الفترة الأخيرة».

وأوضح أن الفترة الماضية لم يكن الفريق موفقا رغم تفوقه وتقديمه مباريات قوية للغاية وفي النهاية كان هناك سوء توفيق، وفي النهاية يخسر بيراميدز النقاط واللاعبون هدفهم إنهاء البطولة بأفضل شكل.