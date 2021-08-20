توجه الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري بوزارة المالية، بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لقراره بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلقًا: «الرئيس يطلق ما يغيب عن بال الجميع».



وأضاف ياقوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن مدينة العدالة أحد المشروعات القومية التي تقدم خدمة لقطاع العدالة وليس الشهر العقاري، قائلًا إن تجميع السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية في نطاق جغرافي واحد يعد ترسيخًا لكل أركان الجمهورية الحديدة بكل مكوناتها.



وهنأ الشعب المصري والقيادة السياسية بشأن ما ستشهده مصر من مستقبل باهر للجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يهتم منذ توليه الرئاسة بجميع الخدمات التي تقدمها كل جهات الدولة وليس الشهر العقاري فقط.



وأشار رئيس الشهر العقاري، إلى إطلاق العديد من البروتوكولات، في عهد الرئيس السيسي، والتي نقلت المصلحة خلال عامين نقلة حضارية واجتماعية إقليمية، مستشهدًا بتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية للبريد لإنشاء فروع مكاتب التوثيق.



ولفت إلى الدفع بـ100 فرع توثيق داخل مكاتب البريد؛ لمد خدمات التوثيق لأكبر قدر ممكن من الجمهور، مضيفًا أن الوزارة أطلقت سيارات التوثيق المتنقلة كوسيلة جديدة تساهم في تقديم الخدمات للعميل أو المواطن.







ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في محيط الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ.



وأكدت الرئاسة المصرية أن الهدف من إنشاء المدينة هو تكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.