نصيحة وزير التعليم العالي لطلبة الثانوية العامة خلال كتابة الرغبات

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لتنسيق شعبة علمي علوم بمرحلة الثانوية العامة 88.4%، مقابل 97.6%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" على شاشة "النهار"، مساء الجمعة، أن الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة هو 80% مقابل 94.4%، والحد الأدنى لشعبة الأدبي 65.7% مقابل 79.9%.



ونصح الوزير، كافة الطلاب عند ملء الرغبات أن تتم كتابة فروع الكليات التي يرغب في الالتحاق بها، مؤكدًا أن الأصل في كتابة الرغبات هو الجانب الذي يحلم الطالب بأن يبدع فيه خلال مستقبله.



وأكد عبد الغفار، أن الدولة عملت على مدار السنوات السبع الماضية على زيادة أعداد الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية أو الدولية، مثمنًا الدعم "اللا محدود" من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الإطار.



وشدد على أن الأمر لا يقتصر على إنشاء جامعات جديدة، لكن الأمر يتضمّن إدخال أنماط جديدة من التعليم، موضحًا أن الجامعات مُزودة ببرانمج الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيا الحديثة التي تضمن للطالب توفّر فرصة عمل عالمية.



وأوضح أن المجاميع عندما تكون منضبطة وتتراوح النسبة الأغلب بين 60% و85%، يقود إلى حدوث انخفاض في الحدود الدنيا، مؤكدًا أن الطالب يُفترض أنه حدَّد تخطيطه لمستقبله منذ عامين، وعقّب: "انتظار الطالب لتحديد مصيره أمر لا يجب حدوثه".