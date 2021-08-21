 الجزائر: تصاعد الهجمات الإرهابية بدول الساحل والصحراء مصدر قلق بالغ لنا - بوابة الشروق
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الجزائر: تصاعد الهجمات الإرهابية بدول الساحل والصحراء مصدر قلق بالغ لنا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 9:54 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 9:54 م

قالت الجزائر اليوم الجمعة إن تجدد وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية الخطيرة التي سجلت في عدد من دول الساحل والصحراء خلال الأسابيع والأيام الأخيرة تشكل مصدر قلق بالغ بالنسبة لها.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان لها اليوم : "هذه الأعمال الإرهابية الموجهة ضد السكان المدنيين تحمل خصائص جرائم ضد الإنسانية وتشكل تهديدا مقلقا للأمن الجماعي للقارة الأفريقية وللسلم والأمن الدوليين".

وأكدت أن الجزائر تدين "بشدة الاعتداءات الإرهابية التي تسببت في خسائر بشرية كبيرة لشعبي بوركينا فاسو ومالي الشقيقين، بعد تلك التي استهدفت شعب النيجر الشقيق".

وأبرزت أن الجزائر التي تستضيف هياكل تعزيز الأمن القاري، ممثلة في المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب والآلية الأفريقية للتعاون في مجال الشرطة وفي إطار عهدتها كمنسق الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، تدعو إلى تعزيز التعبئة الجماعية لتفعيل وترقية الاستجابة القارية لهذه الآفة بشكل أكبر.

ونوّهت أنه يتعين على الاتحاد الأفريقي تحفيز الجهود على وجه السرعة من أجل تكثيف التعاون والدعم المتبادل حفاظا على الحياة والكرامة الإنسانية في ربوع أفريقيا.

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