قوات تابعة لأحمد مسعود تسيطر على 3 مديريات بأفغانستان

أعلنت قوات تابعة لأحمد مسعود نجل القائد أحمد شاه مسعود، اليوم الجمعة، أنها سيطرت على 3 مديريات في ولاية بغلان شمال أفغانستان.

وحض أحمد مسعود في مقالات نشرت في الأيام الماضية على المقاومة في وادي بنج شير ضد حركة طالبان، مطالباً بدعم دولي ولا سيما أسلحة وذخائر من الولايات المتحدة.

إلى ذلك، تداول ناشطون على موقع "تويتر" مقاطع فيديو تظهر رفع العلم الأفغاني على أحد المباني في المناطق التي سيطرت عليها المقاومة، وإزالة علم طالبان، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.

وكان أحمد مسعود نجل القائد أحمد شاه مسعود الذي اغتاله تنظيم القاعدة في 2001 قد طالب في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأربعاء الماضي بدعم أمريكي بالأسلحة والذخائر للميليشيا التي يقودها في أفغانستان من أجل مقاومة طالبان التي استعادت السلطة في كابول.

كذلك، تعهد نائب الرئيس السابق أمر الله صالح عدم الخضوع لطالبان وتراجع إلى وادي بنج شير.