وجّه الإعلامي رامي رضوان، اعتذارًا لأسرة اللاعب مؤمن زكريا، بعد تداول شائعات مؤخرًا، عن تدهور حالته الصحية.

وطالب خلال برنامجه "مساء dmc" على شاشة "dmc"، مساء الخميس، بأن يكون السبق للحس الإنساني وليس الخبر الصحفي، محذّرًا من أن تداول مثل هذه الأنباء المغلوطة يدمّر الحالة النفسية للأسرة.

ودعا رضوان، بضرورة تدخل الجهات المعنية، ممثلة في نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، لمواجهة هذه الظاهرة، وضرورة اتخاذ قرار ينظم أخبار الحالة الصحية للشخصيات العامة.

وأكّد أنه يجب الاعتماد في تداول هذه المعلومات على أسرة الشخصية والفريق الطبي فقطـ، على أن يكون الفريق الطبي مذكورًا بالاسم دون الاعتماد على مصادر مجهولة، قال إن معلومات تكون خاطئة في نهاية الأمر.

وترددت شائعات عن تدهور حالة مؤمن زكريا، في أعقاب أزمة صحية نُقِل على إثرها للمستشفى بعدما تعرّض لـ"إغماء" وسقط أرضًا، فأصيب بارتجاج في المخ.

وعلى الفور، بادرت أسرة مؤمن بنفي هذه المعلومات، وقال أباه وزوجته إن حالته تتحسن بشكل مستمر، وأن يواصل تلقي العلاج في المنزل بعدما غادر المستشفى.