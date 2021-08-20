متظاهرون في كابول يلوحون بالعلم الوطني في تحد لحكم طالبان

شهدت أفغانستان اليوم الخميس المزيد من المظاهرات احتجاجا على سيطرة طالبان على الحكم، بما في ذلك مظاهرات في العاصمة، وفقا لمقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورفع المشاركون في المظاهرة في العاصمة، التي ضمت نحو 100 شخص، العلم الوطني الأفغاني بألوانه الأحمر والأسود والأخضر، في إشارة متزايدة للاحتجاج على حركة طالبان، التي علمها أبيض اللون ويحمل عبارة الشهادة.

وهتف المتظاهرون: "عاشت أفغانستان" و"علمنا فخرنا".

كما وردت أنباء عن اندلاع مزيد من الاحتجاجات في مدن أفغانية أخرى. وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بعض المظاهرات بإطلاق نار من جانب طالبان، وتم فرض حظر تجوال في مدينة خوست، وفقا لصحفيين محليين.

وتم تسجيل العديد من حوادث سرقات السيارات والسطو منذ تولي طالبان السلطة. وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس إن رجالا يبدوا أنهم من عناصر طالبان تمكنوا من الوصول إلى منازل وصادروا أيضا سيارات ودراجات نارية.

وفي الأيام الماضية، نشرت طالبان بشكل متكرر أرقام هواتف للمواطنين للاتصال بها في حالة وقوع حوادث أمنية. وأعلن الإسلاميون ​​عدة مرات أنهم لن يدخل أي مقاتل من طالبان المنازل الخاصة أو يستولى على سيارات.

وأعلن الإسلاميون علنا عدة مرات أنه لن يدخل أي مقاتل من طالبان المنازل الخاصة أو يستولي على سيارات.

ومع ذلك، تحوم شكوك كثيرة حول مزاعم طالبان، سواء في أفغانستان أو في الخارج.

وأعربت دول مجموعة السبع الكبرى اليوم عن قلقها إزاء التقارير المتواترة حول وقوع أعمال عنف انتقامية في أجزاء من أفغانستان في ظل حكم طالبان، وذلك بعد مؤتمر عبر تقنية الفيديو لوزراء الخارجية والتنمية للمجموعة.

وأكد الوزراء في بيان صادر عن اجتماعهم:" أهمية تمسك طالبان بالتزاماتها لضمان حماية المدنيين".

وأفادت مؤسسة دويتشه فيله الألمانية الإعلامية اليوم بأن قريبا لصحفي يعمل في المؤسسة لقي حتفه برصاص مقاتلي طالبان في أفغانستان.

واستمرت الفوضى في مطار كابول حيث تسعى الدول إلى إجلاء المواطنين والموظفين المحليين، ويتشبث بعض الأفغان بالأمل في أن يتمكنوا من المغادرة.

وقال اثنان من السكان المحليين العاملين لدى المنظمات الدولية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم غلق الطرق المؤدية إلى المطار ولايمكن عبورها جزئيا، وإن القوات الأمريكية لن تسمح لهم بدخول المبنى.

ووصفت كلاريسا وارد الصحفية بشبكة "سي إن إن" الأمريكية، وهي واحدة من الصحفيين الأجانب القلائل الذين ما زالوا في كابول، الوضع بأنه "فوضوي للغاية".

وذكرت أن بعض الأشخاص يمررون أطفالهم الرضع من فوق سور المطار لإيصالهم إلى بر الأمان.

وتابعت أن طالبان كانت تستخدم الأسواط والبنادق لردع السكان.

وقالت قطر إنها تساعد في عمليات إجلاء من أفغانستان وأن عددا غير محدد من الأشخاص وصلوا إلى الدولة الخليجية.

ومن بين من وصلوا إلى الدوحة ، عدة أفراد من أعضاء فريق فتيات افغانيات لصنع روبوتات ، وسوف تستكملن تعليمهن في قطر.

ومن ناحيته، قال ثامر آل ثاني، نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري: "نؤمن إيمانا راسخا بأن التسوية السياسية الشاملة التي تجلب الاستقرار والأمن في أفغانستان لن تتحقق إلا من خلال الدبلوماسية والحوار".

وبينما واصل المجتمع الدولي النظر بصدمة إلى الأحداث في أفغانستان، اقترحت الحكومة الإيطالية، التي تتولى حاليا رئاسة مجموعة العشرين، عقد قمة طارئة لأكبر 20 اقتصاد في العالم لمناقشة الوضع في أفغانستان.

ومن ناحيتها، أعربت الصين عن أملها في قيادة أكثر اعتدالا لطالبان في أفغانستان. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينج، إلى التصريحات الأخيرة للجماعة الإسلامية المتشددة، التي قالت إن نيتها هي تشكيل حكومة مفتوحة وشاملة، واحترام حقوق المرأة في العمل وحرية التعبير.