دراسة: لقاحات كورونا تخفض من خطورة المتحور دلتا ولا تقلل معدلاته في الجسم

كشفت دراسة موسعة لجامعة أوكسفورد البريطانية وجود فعالية عالية للقاحي فايزر وأسترازنيكا في تخفيف حدة الإصابة بالمتحور دلتا لدى متناولي اللقاح؛ إلا أن معدلات الفيروس المتحور في أجساد متناولي اللقاح هي نفسها في أجساد غير متناولي اللقاح.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن سارا ووكر بروفيسورة الطب الإحصائي بجامعة أوكسفورد القائمة بالدراسة، إن وجود معدلات فيروسات عالية بأجساد متناولي اللقاح تدل على قدرتهم على عدوى غير متناولي اللقاح ما يؤثر سلبا على مناعة القطيع.

وبالمقابل أكدت الدراسة فعالية عالية للقاح فايزر، في التخفيف من حدة الإصابة بدلتا خلال الشهور الأولى للتطعيم بفعالية تبلغ 94%، بينما تكون فعالية أسترازنيكا 71%.

وأوضحت الدراسة أن فعالية فايزر تنخفض بعد 4 أشهر لنفس معدل فعالية لقاح أسترازنيكا.

ويذكر أن دراسات سابقة أكدت أن اللقاح يقلل من الحمل الفيروسي للمتحور ألفا على أجساد متناولي اللقاح ما لم يحدث مع المتحور دلتا.

وشملت الدراسة الأحدث الخاصة بدلتا نتائج مسحات ل384 ألف شخص بين ديسمبر ومايو الماضي، بجانب نتائج تحاليل ل350 ألف شخص بين مايو وأغسطس الماضي.