أسامة ربيع: عبور إيفرجيفن من المجرى الملاحي مجددًا يجدد الثقة في قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور السفينة إيفرجيفن من المجرى الملاحي مجددًا بعد حادثة الجنوح، تعبّر عن شهادة ثقة في القناة على الصعيد العالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن عبور اليوم هو الـ22 للسفينة إيفرجيفن يؤكد سلامة الإجراءات المتبعة في القناة، لافتًا إلى أن مالك السفينة عبّر عن ذلك مسبقًا وأكد أن أسطوله من السفن سيواصل العبور من القناة.

وأوضح أن هيئة القناة اتبعت الطريق الصحيح في أعقاب أزمة الجنوح، وذلك من خلال الانخراط في مفاوضات أولًا مع الشركة المالكة، ثم التوجه للمحكمة للتحفظ على السفينة، لافتًا إلى أن الحجز التحفظي الذي صدر كان إجراء إلزاميًّا بعدا كان وجودها غير قانوني.

ولفت إلى أن المفاوضات سارت بأسلوب من الثقة والاحترام، مؤكدًا أن الهيئة كانت تضع في حساباتها حجم العلاقات الطيبة مع اليابان ومع الشركة المالكة أيضًا.

وعبرت السفينة إيفرجيفن ممر المجرى الملاحي لقناة السويس في قافلة الشمال من منطقة الانتظار بغاطس البحر المتوسط الموازي لشاطئ بورسعيد مارة بالبحيرات المره بالإسماعيلية متجهة إلى ميناء السويس.

وكانت السفينة عبرت المجرى الملاحى يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت في 4 أغسطس الجاري، إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا، بعد تأخر 4 أشهر ونصف من رحلتها.