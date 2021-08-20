 الكرملين: بوتين يبحث غدا مع نظيره الكازاخي عددا من القضايا الثنائية والإقليمية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: بوتين يبحث غدا مع نظيره الكازاخي عددا من القضايا الثنائية والإقليمية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 6:54 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 6:54 م

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجتمع غدا السبت مع نظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف في موسكو؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات المشهد الإقليمي.

وذكر الكرملين، في بيانه الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه "من المقرر مناقشة الجانبين للقضايا الرئيسية الخاصة بتطوير العلاقات الاستراتيجية بين روسيا وكازاخستان، كما سيبحثان عدد من القضايا المُلحة على الصعيد الإقليمي، ولا سيما الوضع الراهن في أفغانستان".

كما كتب المتحدث باسم الرئيس الكازاخي بيريك أوالي، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن رئيسي البلدين سيتبادلان الآراء بشأن قضايا الأمن الإقليمي وعمليات التكامل في الفضاء الأوراسي.

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