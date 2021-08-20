قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن مبادرة حياة كريمة تمثل مشروع القرن والأكبر على مستوى العالم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدمه الإعلامي محمد موسى، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن المبادرة أدخلت السعادة والبهجة والسرور على جميع المواطنين، مؤكدًا أنه يلمس هذا الأمر في المناطق التي تشهد تنفيذ مشروعات المبادرة في مرحلتها الأولى.



وأكد المحافظ أنه يتابع المشروعات بشكل يومي للتأكد من سير العمل، لافتًا إلى أن تكلفة مشروعات الصرف الصحي بلغت حتى الآن 12 مليار جنيه، فيما سيتم طرح مزيد من المشروعات في الفترة المقبلة، لتتجاوز تكلفة التنفيذ 15 مليار جنيه.



يُشار إلى نصيب محافظة أسيوط في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، هو تنفيذ مشروعات في سبعة مراكز بواقع 149 قرية و894 تابعًا.



وكان المحافظ قد اجتمع هذا الأسبوع، مع مسؤولي جهاز التعمير ضمن اجتماعاته الدورية لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية.