أردوغان: لدينا 300 ألف مهاجر أفغاني ومستعدون للتباحث مع طالبان

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده تستضيف حوالي 300 ألف مهاجر أفغاني، وأعرب عن استعداده للتباحث مع حركة "طالبان".

وقال أردوغان، في تصريح صحفي عقب أدائه صلاة الجمعة في مدنية إسطنبول، "لدينا حاليا 300 ألف مهاجر أفغاني"،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضاف: "يمكننا إجراء مباحثات مع طالبان، إذا لزم الأمر، فهناك حقائق على الأرض، وعندما يُطرق بابنا سنفتحه".

وأشار الرئيس إلى أن العالمين الغربي والإسلامي لم يظهرا الاهتمام اللازم بأفغانستان.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا قدمت مساعدات للبنية التحتية والفوقية في أفغانستان، بكل ما تملك، وتواصل بذل الجهود اللازمة.

وشدد الرئيس التركي على أن روسيا والولايات المتحدة لم تتبعا النهج الصحيح خلال تدخلهما في أفغانستان، على حد وصفه.

وأوضح أن مقاربة الدول الأخرى في أفغانستان تقتصر على التدخل العسكري وتقديم السلاح فقط.

ونفى الرئيس أردوغان مزاعم المعارضة التركية بشأن توقيع اتفاق هجرة بين تركيا والولايات المتحدة بشأن استقبال المهاجرين الأفغان.

وأكد أن سفارة واشنطن في أنقرة نفت أيضا مزاعم المعارضة التركية.

وأدى استيلاء طالبان على أفغانستان يوم الأحد الماضي إلى نزوح مئات الآلاف من سكانها صوب الدول المجاورة.