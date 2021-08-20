وكانت أجهزة الوزارة قد نجحت في ضبط 10170 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، من بينهم 10119 شخصا قاموا بالتصالح وسداد الغرامة المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 51 شخصا لم يسددوا الغرامة، وذلك في حملات على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة.

كما تم تحرير 838 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، فضلا عن ضبط 232 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، ضبط خلالها 1446 أرجيلة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الوباء.