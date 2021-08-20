 القبض على عصابة الاتجار فى الآثار المزيفة فى 15 مايو - بوابة الشروق
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القبض على عصابة الاتجار فى الآثار المزيفة فى 15 مايو

محمد أبوعوف:
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 12:11 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 12:11 م
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على 4 أشخاص، بحوزتهم تمثال أثرى مزيف بمنطقة 15 مايو، وأمر اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، إحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من أح المتهمين يدعى «م .ص»، ومقيم بدائرة القسم، بقيام 3 أشخاص، بحيازة تمثال أثرى والترويج لبيعه.

وبالانتقال والفحص ومناقشة مقدم البلاغ تبين عدم صحة أقواله وتبين أنه قام بشراء تمثال مزيف لبيعه كونه أثريًا، وتقابل مع 3 أشخاص لبيع التمثال لهم وفور اكتشافهم أنه مزيف، اختمرت فى زهنه فكرة تقديم بلاغ يتهمهم بحيازة تمثال أثرى خشية إلحاق ضرر به، وألقت مباحث القسم القبض على طرفى الواقعة.

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