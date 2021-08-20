خمسة لاعبين ينتظرون العودة لقائمة دورتموند بعد تعافيهم من الإصابة

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كشف ماركو روز المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني أن خمسة من لاعبي الفريق قد يعودون إلى صفوفه بعد التعافي من الإصابة.

ويعود اللاعبون ماتس هوملز وإيمري تشان وجوليان براند ورافاييل جيريرو وتوماس مونييه إلى تدريبات الفريق اليوم بعد التعافي من الإصابة.

وقال روز في المؤتمر الصحفي لفريقه اليوم الجمعة قبل مباراة الغد أمام فرايبورج : "اليوم ، يعود خمسة لاعبين إلى تدريبات الفريق ، وبعدها سنقرر الجاهزين منهم لخوض مباراة فرايبورج".

وكان دورتموند فاز بجدارة في مباراته الأولى في الدوري الألماني (بوندسليجا) على إنتراخت فرانكفورت 5 / 2 لكنه خسر بعدها بأيام أمام بايرن ميونخ 1 / 3 في مباراة كأس السوبر الألماني.

وقال روز : "علينا أن نخوض المباراة التالية بكثير من الثقة لأننا فريق جيد... إذا نجحما في هذا ، ستكون لدينا الفرصة للتفوق في المباراة".