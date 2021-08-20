5 أغذية لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرئة

* الخضروات

*البرتقال ، والبابايا ، والخوخ ، والفلفل الأحمر ، والجزر

* أطعمة الصويا

*السلمون والسردين والماكريل والأطعمة الأخرى الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية

*السبانخ واللفت والفاصوليا والأطعمة الأخرى الغنية بحمض الفوليك

تحتوي الخضراوات على مادة تسمى إندول -3 كاربينول، والتي تعمل مثل طاقم التنظيف، حيث تصلح الضرر الذي تسببه المواد المسرطنة للخلايا قبل أن تتحول إلى سرطانية، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول المزيد من البروكلي وبراعم بروكسل قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة تصل إلى 40%.تشترك كل هؤلاء الأطعمة في اللون البرتقالي والأحمر بالطبع، وجميعها تأتي من نوع من الكاروتين صبغة برتقالية مضادة للأكسدة، تسمى بيتا كريبتوكسانثين، الذي يعمل علي حماية المدخنين، حيث تشير نتائج دراسة سنغافورة للصحة الصينية إلى أن الوجبات الغذائية الغنية ببيتا كريبتوكسانثين تقلل من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنحو 25%، وبنسبة 37% لدى المدخنين.تشير بعض الأبحاث إلى أنه كما هو الحال في سرطان الثدي، قد يشجع الأستروجين على نمو أورام الرئة، ويشتبه الباحثون في أن الحد من تأثيرات هرمون الاستروجين قد يساعد في إبطاء أو حتى إيقاف تطور سرطان الرئة.كشفت بعض الأبحاث أن الجمع بين دخان السجائر والدهون الحيوانية يعزز سرطان الرئة، لذلك يمكن أن يؤدي استبدال الأسماك الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية باللحوم في الحد من الإصابة بسرطان الرئة.وجدت دراسة أجريت في مركز إم دي أندرسون للسرطان أن المدخنين الذين لديهم ما يكفي من حمض الفوليك في وجباتهم الغذائية خفضوا من خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 40%، حيث يؤدي التدخين إلى تصريف حمض الفوليك من الجسم.