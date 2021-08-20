التخطيط: ترجمة مهام وحدة تكافؤ الفرص إلكترونيًّا لقياس مؤشرات العاملين

قالت الدكتورة شيماء سراج مديرة وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مهام الوحدة التدريبية ترجمت في شكل منظومة إلكترونية متكاملة لتعكس مؤشرات العاملين.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن فكرة البرنامج تمثل بلورة لكافة الجهود التي بُذلت على مدار الأشهر الستة الماضية، وهي عُمر إنشاء هذه الوحدة، وتمت ترجمتها في صورة برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص.



وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى بلورة تجربة الوزارة داخليًّا وخارجيًّا، بحيث تتوفر آلية محددة يمكن إتباعها أو تطبيقها في وحدات الوزارة أو أي جهة أخرى ترغب في الاقتداء بنموذج وحدات تكافؤ الفرص.



وأشارت إلى أن البرنامج يُنفَّذ على مرحلتين، وذلك على يومين تدريبيين، كان الأول يوم الثلاثاء الماضي، وشهد تجميع وحدات تكافؤ الفرص في كافة الجهات التابعة وممثلي القطاعات المختلفة في الوزارة.



وكانت الوزارة ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص؛ قد عقدت المرحلة الأولى من برنامج التعزيز المؤسسي لوحدات تكافؤ الفرص تحت عنوان "نشأة ومؤشرات تكافؤ الفرص في إطار أهداف التنمية المستدامة" للعاملين بوحدات تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والجهات التابعة لها ونقاط الاتصال مع تلك الوحدات بالوزارة، ومجموعة من العاملين بشركة نقل الكهرباء، وبالمشاركة مع مشروع دعم الطاقة المتجددة والترويج لتكافؤ الفرص في القطاع الخاص، والممول من البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق المناخ الأخضر.



وأكدت الوزيرة هالة السعيد، أهمية إنشاء وحدات لتكافؤ الفرص في مختلف الجهات؛ وذلك تعزيزًا للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالمساواة بين الجنسين، والعمل على إيجاد إطار مؤسسي معني بمتابعة تطبيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى استهداف مصر عدم التمييز النوعي بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المرتبطة برؤية مصر 2030، واستراتيجية تمكين المرأة، والعديد من المواد المنصوص عليها في الدستور المصري لسنة 2014.