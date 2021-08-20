وزير النقل: مشروع تطوير نظم الإشارات يحد من حوادث القطارات

كامل الوزير: القيادة السياسية وجهت بضرورة الانتهاء من المشروع

أجرى وزير النقل المهندس كامل الوزير يرافقه سفير إسبانيا بالقاهرة رامون كاساريس، جولة تفقدية بعدد من مواقع العمل بمشروع تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط سكة حديد "القاهرة/ الإسكندرية" والذي تقوم بتنفيذه شركه تاليس الإسبانية العالمية حيث تم الاطلاع على الأعمال المنفذة والجاري تنفيذها في محطتي الإسكندرية وسيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.

وذكر بيان لوزارة النقل اليوم الجمعة ، أنه ففي برج محطة الإسكندرية تابع الوزير التقدم في تنفيذ كافة الأعمال الداخلية والخارجية، حيث من المقرر دخوله الخدمة في ديسمبر 2021 طبقا للبرنامج الزمني بعدها توجه الوزير والسفير الإسباني لمحطه سيدي جابر التي تم تطوير نظم الإشارات بها، حيث تم دخول برج سيدي جابر الخدمة منذ عدة أشهر مع المنطقة الأوتوماتيكية بين كفر الدوار وسيدي جابر والتي تتحكم في عدد 69 سيمافور ضوئي و 38 موتور تحويلة وعدد 7 مزلقانات بطول 28 كم.

وأكد الوزير أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر مع الجانب الإسباني و في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

وأشار إلى التطلع لمزيد من التعاون مع الشركات الإسبانية في قطاع النقل خاصة، وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.

وأوضح وزير النقل أن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات، لافتا إلى أن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية يبلغ طوله 208 كم ويتم تنفيذه بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL، مضيفاً أن المشروع يتكون من (19 برج رئيسي و 82 مزلقان ) وقد بلغت نسبة تنفيذ المشروع 83٪ و تم حتى الآن دخول عدد 14 برجا رئيسيا الخدمة وهي أبراج ( قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود –دمنهور – ابوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها-قليوب - سيدي جابر-شبرا- التوضيب) و٧٢ مزلقانا في الخدمة.

وأشار إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم ) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظام الاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتا إلى أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول حوالي 1900 كم بتكلفة تتجاوز ال 50 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن سعادته بما يتحقق من مشروعات ضخمة مشتركة بين الجانبين، مشيراً إلى عظمة ما يتحقق في قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت إلى أن وزارة النقل المصرية تعتبر من أكبر وزارات النقل في العالم الجاذبة للاستثمار، بما تنفذه من مشروعات ضخمة وعملاقة، مؤكدا تطلع الشركات الإسبانية لمزيد من التعاون مع الجانب المصري في هذا المجال.