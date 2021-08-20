قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، منسق الجامعات الأهلية، إن الجامعات الأهلية تتسم بوجود بنية تحتية قوية ذكية، مشيرًا إلى أن طريقة التعليم فيها ليست تقليدية على الإطلاق، فضلًا عن أن الطالب هو محور العملية التعليمية وأساسها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن الأستاذ لا يمنح محاضرة عادية وإنما محاضرة تعتمد على نقاش وحوار مع الطلاب، قائلًا إن الجامعات الأهلية تتعاون مع نظيرتها الأجنبية في برامج كثيرة.

وأشار إلى أن تنسيق الجامعات الأهلية مختلف عن الجامعات الأخرى؛ لأنه يعتمد على إجراء امتحان قبول قطاعي يختلف باختلاف التخصص الذي يرغب الطالب في الالتحاق به، موضحًا أنه يمثل 25% من المجموع الاعتباري للقبول.

وذكر منسق الجامعات الأهلية أن الامتحانات تُجرى داخل مراكز الامتحان الإلكتروني بالجامعات، لافتًا إلى أن فلسفة الامتحانات تعتمد على قياس قدرة الطالب على استيعاب التعلم في هذا التخصص.

ولفت إلى أن عددًا كبيرًا من طلاب الشهادات المعادلة التحقوا بتخصصات الجامعات الأهلية ويستكملون حاليًا أوراق التسجيل، مؤكدًا أن الجامعة تقبل الطالب الحاصل على أي شهادة ثانوية معترف بها من المجلس الأعلى بشكل أوتوماتيكي.

وأوضح أن التوسع في بنوك الأسئلة يجعل الامتحانات أكثر قوة مقارنة بالعام الماضي، متابعًا: «تم تخصيص موقع يدخل الطالب عليه لتسجيل رغباته حتى 20 رغبة بالتسلسل الذي يرغب فيه».