الأهلي يواجه غاز الجنوب العراقي في نهائي السيدات بالبطولة العربية لتنس للطاولة

يواجه فريق سيدات تنس الطاولة بالنادي الأهلي غاز الجنوب العراقي، في تمام الساعة السادسة إلا الربع غدًا السبت، في نهائي البطولة العربيةللأندية، المقامة حاليًّا بالعاصمة الأردنية عمان.

وكان فريق سيدات تنس طاولة الأهلي قد نجح في التأهل إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على المرأة القطري بنتيجة 3-0، في الدور نصف النهائي،اليوم الجمعة.

وكان أشرف عبد الفتاح المدير الفني لـ«تنس طاولة الأهلي» قد عبر عن سعادته بالوصول للمباراة النهائية، مشيدًا بالجهد المبذول من جميعاللاعبات من أجل التتويج باللقب العربي.

وأشاد عبد الفتاح بمستوى لاعبات «تنس طاولة الأهلي»، بعد العروض المميزة التي يقدمها الفريق منذ انطلاقة البطولة، وتحقيق الفوز في جميعالجولات التي شهدتها البطولة، مشيرًا إلى أن الهدف الأكبر حاليًّا بات قريبًا بحصد اللقب بإذن الله وإسعاد جماهير الأهلي.

وكان فريق «سيدات تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز في جميع مبارياته بدور المجموعات، على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0،والجنوب العراقي بنتيجة 3-1، والعربي الكويتي بنتيجة 3-0.

وتضم قائمة فريق «سيدات تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي،وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادلشومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.