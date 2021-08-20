أيرلندا الشمالية تسجل 1963 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية، اليوم الخميس، تسجيل 1963 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 181 ألفًا و 775 مُصابًا على مستوى البلاد.

كما أشارت الصحة، في بيانها الذي نقلته صحيفة "بلفاست تلجراف" الأيرلندية الشمالية عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2278 حالة عقب تسجيل 9 وفيات جديدة على مدار أمس.

كما أضاف البيان أن عدد الحاصلين على اللقاح المضاد لـ"كورونا" في أيرلندا الشمالية بلغ الآن مليونين و389 ألفا و725 شخصا على مستوى البلاد.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.