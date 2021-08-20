خالد عكاشة: التنمية والبناء أحدث مفاهيم مكافحة الإرهاب

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التنمية والبناء أحدث مفاهيم مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، مستشهدًا بتحركات الدولة المصرية في سيناء لتحقيق الأمر.

وأضاف عكاشة، خلال لقاء لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، أن التنمية في سيناء تبدأ بالفرع الثاني من قناة السويس، موضحًا أن الدولة المصرية والمصريين كانوا على قلب رجل واحد وراء هذا المشروع بالجهد والمال والتأييد السياسي.

وأشار إلى أن كل الأجهزة التنفيذية كانت تدعم المشروع منذ اللحظة الأولى، كأحد أهم بنود ومحاور الخطة الاستراتيجية للدولة المصرية للتنمية في سيناء، مؤكدًا أن وضع خطة تنموية شاملة الحل الأمثل لمواجهة المشكلات الاجتماعية بكل أنواعها.

وذكر رئيس المركز المصري للفكر، أن قناة السويس الجديدة تربط شمال سيناء ووسطها وجنوبها، قائلًا إن الدولة المصرية لم تدخل سيناء من قبل بالمشروعات والجهد وفتح سبل للعمل والاستثمار والتنمية، كما يحدث الآن.

ولفت إلى أن «ضم ميناء العريش إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوة في غاية الذكاء والأهمية وتخدم استراتيجية الدولة»، مشيرًا إلى أن الدولة لا تبذل أي خطوة إلا لخدمة المواطن والمنتقل إلى سيناء.

ونوه إلى أن هناك نقاطًا في سيناء تقع تحت بؤرة الاهتمام من التنظيمات الإرهابية التي تحاول محاولات دؤوبة لدخول تلك المناطق، لافتًا إلى أن تلك التنظيمات تُمنى بخسائر فادحة من الدولة المصرية.