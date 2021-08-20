قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تتضمن العمل على تسهيل حصول المواطنين على اللقاح ضد فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc"، الذي يُقدمه الإعلامي رامي رضوان على شاشة "dmc"، مساء الخميس، أنه تم إجراء بعض التعديلات على موقع تسجيل الحصول على اللقاح، بينها إضافة أيقونة التسجيل لأغراض السفر.

وأوضح أن مقدم الطلب يجيب على الأسئلة، بينها اسم الدولة وغرض السفر والموعد المتوقع للسفر، وأفاد أيضًا بإضافة إمكانية رفع المستند الذي يدل على سفر المواطن سواء تذكرة سفر أو تأشيرة أو خطاب من جامعة يسافر للدراسة بها.

ونوه بأن من سجل مسبقًا يمكنه متابعة طلب اللقاح، وفور التأكُّد من الهوية تظهر البيانات ومن ثم يمكن للمواطن تحويل طلبه على مراكز تطعيم المسافرين، ويختار المكان الذي يرغب الحصول على اللقاح فيه.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تستهدف ترتيب الأولويات بين المواطنين، باعتبار أن من يسافر للعلاج غير من يسافر للسياحة، إلى جانب حصر العدد الحقيقي للمتقدمين لأغراض السفر، من منطلق حرص الدولة على مساعدة مواطنيها بشكل كامل.

وصرّح أكسم، بأنه تمّ تحويل مركز أرض المعارض كمركز لتطعيم المسافرين لفك التكدس في المراكز، مؤكدًا أن المكان يتسوعب أعدادًا كبيرة من المواطنين، بما ساهم في تخفيف الضغط على المراكز الأخرى.