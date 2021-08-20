 أحمد حسن: الاجهاد لا يعفي للأهلي خسارة 24 نقطة.. يجب إعادة النظر - بوابة الشروق
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أحمد حسن: الاجهاد لا يعفي للأهلي خسارة 24 نقطة.. يجب إعادة النظر

محمد جلال
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 8:14 م | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 8:14 م

هاجم أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، لاعبو الفريق الأحمر بسبب خسارة 24 نقطة في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية: "لا يعفي الاجهاد الذي يعاني منه لاعبو الأهلي، خسارة 24 نقطة هذا الموسم".

وأضاف: "هناك معاناة بسبب مباريات دوري أبطال إفريقيا ولكن لا يعفي ذلك خسارة 24 نقطة، أمر غريب".

وواصل أحمد حسن: "الأهلي في الدور الأول خسر 14 نقطة، دائما يتقدم وبعدها تتعادل معه الفرق، ظاهرة غريبة بالتأكيد ليس هذا ما تعودناه من الأهلي".

وأتم: "قد تكون بطولة إفريقيا منحت اللاعبين بعض الأريحية، ولا أعتقد أن الإرهاق يجعلك تتعادل في الدقائق الأخيرة".


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