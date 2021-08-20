 مصور النجوم: أرفض تصوير الفنانة أمام زوجها.. وعمرو دياب «بيقلق» - بوابة الشروق
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مصور النجوم: أرفض تصوير الفنانة أمام زوجها.. وعمرو دياب «بيقلق»

أحمد علاء
نشر في: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 6:34 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 أغسطس 2021 - 6:34 ص

قال المصور كريم نور الشهير بـ"مصور النجوم"، إن أجواء التصوير يجب أن تكون بعيدة عن التوتر، مؤكدًا أنه يحرص في بعض الأوضاع على الاستماع للموسيقى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الخميس، أنه لا يصور فنانة أمام زوجها لتكون في كامل تركيزها أمام الكاميرا، بعيدًا عن أي تشتيت.

وأوضح "نور"، أن كيمياء تجمعه بالمطرب عمرو دياب، وقال إن "الهضبة" شأنه شأن كل الفنانين، يكون قلقًا على التصوير وكيفية إخراجه، مشيرًا إلى أنه لا يبذل مجهودًا كبيرًا في التصوير حتى لا يكون ذلك مرهقًا للفنان.

ولفت إلى أن شيئًا لم يتغير في عمرو دياب على مدار مسيرته الفنية الطويلة، لكنّه أكد أن شخصية الفنان تتطور على مدار الوقت ولا تتغير، موضحًا أن طموح "الهضبة" يتزايد مع مدار الوقت.

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