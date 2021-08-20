وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة - في بيان اليوم الجمعة - أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، يأتي في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا" لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.



من جهتها.. أوضحت الملحق العمالي شرين سيد عبد الجواد أن وزيرة العمل لميا يمّين، أصدرت تعميما يقضي بتمديد مهلة دفع رسوم إجازات العمل وبراءات الذمة التي تعتبر منتهية الصلاحية وتلك التي انتهت صلاحية إقامتها، وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.



وأضافت أن التعميم نص على أن يعطي أصحاب العلاقة الذين انتهت صلاحية إجازة عملهم خلال العام الجاري، إجازة عمل صالحة لغاية التاريخ المقبل لصلاحية إجازة العمل من العام التالي، شرط ألا تقل صلاحية الإجازة المعطاة عن 6 أشهر من تاريخ منحها، وتطبق الأصول المعتمدة سابقا في حال تعذر إعطاء الأشهر الستة.



وأشارت إلى أن براءة الذمة التي نفذت اعتبارا من أول يناير 2021 تعتبر صالحة حتى 31 ديسمبر المقبل، وتمدد عند اللزوم ضمن هذه المهلة، وتعتبر لهذه الغاية صالحة لتقديم طلب إجازة عمل في أي يوم خلال مهلة التمديد.