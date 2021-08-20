كافيه الروبوتات الياباني فرصة غير القادرين على الخروج من ذوي الإعاقة لإيجاد عمل

بقي إيماي المصاب باضطراب الجسد العرضي حبيس البيت غير قادر على المشاركة في المجتمع، ولكن حين ظهر كافيه خاص بالروبوتات المتحكم بها عن بعد يونيو الماضي كان الأمل وباب الرزق لإيماي ليزاول مهنته بتشغيل الروبوت، وتلقي الطلبات من الزبائن وهو في بيته الذي يبعد 500 ميل عن الكافيه الموجود وسط العاصمة اليابانية طوكيو.



وبحسب فرانس برس يشغل كافيه الروبوتات 50 من وي الإعاقات القوية مثل التصلب الجانبي المتعدد الذين لا يستطيعون مغادرة المنزل للعمل إذ يقوم العاملون بالتحكم في الروبوتات التي تقدم المشروبات، بينما يتواصلون مع الزبائن عبر 10 روبوت صغيرة الحجم مزودة بالكاميرات ومكبرات الصوت.



وكذلك بإمكان الروبوت ترجمة إشارات مكتوبة لكلام لتسهيل تواصل غير القادرين على الكلام والحركة مع الزبائن.



ويقول الثلاثيني كنتيرو يوشوفوجي مصمم الروبوتات وصاحب فكرة الكافيه إنه فكر بالأمر بعد تجربة مرض مر بها أعجزته عن الخروج؛ لذلك أراد بالمقابل أن يجعل فرصة لغير القادرين على الخروج للمشاركة توفير دخل خاص بهم.



ويقول إيماى المريض باضطراب الجسد الجانبي إنه طالما بقي حيا فسيبحث عن طريقة للمشاركة في المجتمع من حوله.



ويقدم الكافيه الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة من الزبائن إذ لا يضم أي سلالم وبدلا منها توجد منحدرات مهيئة للكراسي المتحركة.



ويضيف كنتيرو مالك الكافيه إن الزبائن لا يأتون فقط من أجل مشاهدة الروبوتات، ولكنهم يعرفون أن خلف تلك الروبوتات ثمة أناس يكدحون لتحصيل دخل كريم، ولذلك فسيكرر الزوار ترددهم على الكافيه باستمرار.