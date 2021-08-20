قالت الدكتورة نيفين النحاس مدير المشروع القومي لتصنيع البلازما بوزارة الصحة والسكان، إن التبرع بالبلازما ليست مجرد جزء من الدم، لكن لها الكثير من الوظائف.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" الذي يُقدمه الإعلامي محمد علي خير، عبر شاشة "المحور"، مساء الخميس، أن البلازما بها عوامل التجلط وبالتالي يحتاجها مرضى نزيف الدم، وتحتوي أيضًا على أجسام مضادة تساعد الجسم على مواجهة العدوى والفيروسات.

وأشارت إلى أن أغلب من يحتاج البلازما هم مرضى الكبد والكلى ومصابي الحروق والتجلط، لافتًا إلى أنه يتم علاجهم عبر المشتقات التي يتم استخراجها من البلازما عبر عملية تصنيعية كبيرة.

وأوضحت أن الدولة لم تقم مسبقًا بتجميع البلازما، لكن الأمر كان مقتصرًا فقط على التبرع بالدم، بينما ما كان يتبقى من الدم من البلازما كان يُنقل للمرضى الذي يحتاجونها.

وأشارت إلى أن جائحة كورونا جعلت الكثير من الدول تتوقّف عن تصدير الأدوية أو مشتقات العلاج، وهو ما أظهر أهمية الحاجة إلى توفير هذه الصناعة لتحقّق الدولة اكتفاء ذاتيًّا من البلازما إلى جانب كافة الأدوية، وبالتالي تلبي احتياجات جميع المرضى.

وأفادت بأن الدم يتجدد كل ثلاثة أشهر، لكن البلازما كل 48 ساعة، موضحة أنه لا توجد حاجة إلى نوع معين من البلازما باعتبارها لا توجد بها تقسيمات مثل الدم.

ونوهت بأن المتبرع يجب أن يتراوح عمره بين 18 و60 سنة، ويتمتع بحالة صحية جيدة ولا يعاني من الأنيميا، وإذا كان يعاني من السكر فلا يجب أن يكون حاصلًا على علاج الأنسلين، ولا يكون قد توجه إلى طبيب أسنان خلال ثلاثة أشهر قبل التبرع.

وفي منتصف يوليو الماضي، أطلقت وزارة الصحة والسكان، المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما.