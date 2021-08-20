أمريكا تفرض عقوبات على مسؤولين كوبيين بسبب قمع الاحتجاجات

فرضت حكومة الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات على ثلاثة مسؤولين كوبيين رفيعي المستوى لدورهم في قمع الاحتجاجات في كوبا.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية أن المسؤولين الثلاثة تم تحديد "صلتهم بأعمال قمع الاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في كوبا".

والمسؤولون الثلاثة الذين تم فرض عقوبات ضدهم هم رئيس مديرية السجون أبيلاردو خيمينيز، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس إدارة عمليات القوات المسلحة الثورية روبرتو ليجرا وقائد الجيش المركزي أندريس لوريانو جونزاليس.

وقالت الخزانة الأمريكية إن هذه هي الجولة الرابعة من العقوبات منذ 11 تموز/يوليو الماضي، عندما خرج آلاف الكوبيين في تظاهرات عفوية في العديد من المدن من أجل الحرية ورفضا للقمع ونقص الغذاء، وهي أول احتجاجات من هذا النوع منذ عقود في كوبا.

ويعاني الاقتصاد الكوبي بشدة من انهيار السياحة بسبب جائحة كورونا وكذلك من العقوبات الأمريكية. وتشهد البلاد نقصا في الغذاء والدواء. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا بشكل كبير.

وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب السيطرة على الأصول الأجنبية في البيان: "ستستمر وزارة الخزانة في محاسبة أولئك الذين يمكنون الحكومة الكوبية من إطالة أمد انتهاكات حقوق الإنسان".