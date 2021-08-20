السلطات الأمريكية تصادر أكثر من 3 آلاف بطاقة تطعيم كوفيد مزيفة

صادرت السلطات الأمريكية، أكثر من ثلاثة آلاف بطاقة تطعيم كوفيد-19 مزيفة في مطار أنكوراج بولاية آلاسكا، وفقًا لمسؤولي وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وقالت السلطات الأمريكية في بيان -نقلته صحيفة ذا هيل الأمريكية اليوم الجمعة- إن البطاقات، التي تم شحنها من الصين، مصنوعة من "مواد ذات طباعة منخفضة الجودة، وتشبه إلى حد كبير شهادات مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي".

وقال لانس روبنسون، مدير منطقة ميناء أنكوراج في البيان: "إن إخراج هذه البطاقات الاحتيالية من الشوارع وإخراجها من أيدي أولئك الذين يبيعونها بعد ذلك أمر مهم لسلامة الجمهور الأمريكي".

وقال المتحدث باسم وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، جيمي رويز، إن البطاقات التي تم مصادرتها وصلت في شحنات صغيرة - ما بين 135 و 150 حزمة وكل حزمة تضم من 20 إلى 25 بطاقة.

جدير بالذكر أن السلطات الأمريكية اكتشفت 3 آلاف و600 بطاقة مزورة أخرى مؤخرًا في منشآت في ممفيس بولاية تينيسي. وقال مايكل نيبيرت، مدير ميناء منطقة ممفيس "إذا كنت لا ترغب في تلقي لقاح، فهذا قرارك، لكن لا تشتري بطاقة مزورة وتضيع أوقاتنا ولا تخرق القانون".