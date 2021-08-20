السعودية: انخفاض إصابات كورونا اليومية تحت الـ 500 للمرة الأولى منذ مارس

للمرة الأولى منذ شهر آذار/مارس الماضي، انخفض عدد الإصابات اليومية في السعودية جراء فيروس كورونا إلى ما دون الـ 500 إصابة بعد ان سجلت خلال الشهر الماضي والحالي اكثر من 1000 حالة يوميا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في المملكة إلى 541201 حالة مؤكدة، بزيادة 458 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 499 حالة.

وسجل بذلك عدد الإصابات الجديدة بكورونا أدنى مستوى منذ 23 آذار/مارس 2021.

وتم تسجيل 753 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 527189 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8458 حالة وفاة.

وبلغ عدد الفحوصات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية نحو 67ر68 ألف فحص، بينما ارتفع عدد جرعات اللقاح المعطاة إلى 34ر33 مليون جرعة.