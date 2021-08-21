الكويت: حالتا وفاة وإصابة 226 جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 407878.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت حالتي وفاة بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات 2401.

وأوضح البيان أن عدد الحالات في العناية المركزة 173 حالة تتلقى الرعاية الصحية .

وعن حالات الشفاء قال البيان إنه تم تسجيل 610 حالات شفاء من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 400148 حالة.